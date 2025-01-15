クープドゥフランス
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2 - 4
終了
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K. Gjeci 3'M. Fournel 71'
W. Zaire-Emery 37'D. Doue 67'ブラッドリーバルコラ 88'ゴンサロ・ラモス 90' + 2' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-4)

Espaly 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,