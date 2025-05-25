エールディビジ
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3 - 2
終了
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M. Meerdink 43'ルーベン・ファン・ボメル 53'イブラヒム・サディク 90' + 3'
セム・スタイン 22' (pk), 40'
(HT 1-2) (終了 3-2)

AZアルクマール 対 トゥウェンテ結果＆スタッツ,