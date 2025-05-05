リガポルトガル
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1 - 2
終了
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ネネ 62'
セバスティアンペレス 67'アブドゥライ・ディアビー 89'
(HT 0-0) (終了 1-2)

AVS Futebol SAD 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,