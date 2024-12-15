リガポルトガル
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1 - 1
終了
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C. Devenish 90' + 4'
ゼキ・アムドゥニ 17'
(HT 0-1) (終了 1-1)

AVS Futebol SAD 対 ベンフィカ結果＆スタッツ,