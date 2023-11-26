セリエ A
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3 - 1
終了
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ジャンルカ・マンチーニ 20'パウロ・ディバラ 81'ステファン・エル・シャーラウィ 90'
フロリアン・トヴァン 57'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ASローマ 対 ウディネーゼ結果＆スタッツ,