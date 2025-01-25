プレミアリーグ
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5 - 0
終了
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ジャスティン・クライファート 9'ダンゴ・ワッタラ 55', 61', 87'アントワーヌ・セメニョ 90' + 1'
(HT 1-0) (終了 5-0)

AFCボーンマス 対 ノッティンガム フォレスト結果＆スタッツ,