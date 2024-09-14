セリエ A
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4 - 0
終了
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テオ・エルナンデス 2'ユスフ・フォファナ 16'クリスチャンプリシッチ 25' (pk)タミー・アブラハム 29' (pk)
(HT 4-0) (終了 4-0)

ACミラン 対 ベネチア結果＆スタッツ,