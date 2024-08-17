セリエ A
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2 - 2
終了
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アルバロ・モラタ 89'ノア・オカフォー 90' + 5'
マリック・チャウ 30' (og)ドゥバン・サパタ 68'
(HT 0-1) (終了 2-2)

ACミラン 対 トリノ結果＆スタッツ,