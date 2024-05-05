セリエ A
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3 - 3
終了
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アレッサンドロ・フロレンツィ 45'マッテオ・ガッビア 72'オリヴィエ・ジルー 75'
マテオ・レテギ 5' (pk)カレブエクバン 48'マリック・チャウ 87' (og)
(HT 1-1) (終了 3-3)

ACミラン 対 ジェノア結果＆スタッツ,