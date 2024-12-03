コッパ・イタリア
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6 - 1
終了
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サムエル・チュクウェゼ 12', 21'タイアニ・ラインデルス 17'ラファエル・レオン 23'ダヴィデ・カラブリア 56'タミー・アブラハム 62'
サムエレ・ムラッティエリ 59'
(HT 4-0) (終了 6-1)

ACミラン 対 サッスオーロ結果＆スタッツ,