コッパ・イタリア
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1 - 2
終了
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ラファエル・レオン 45'
トゥーン・コープマイナーズ 45' + 2', 59' (pk)
(HT 1-1) (終了 1-2)

ACミラン 対 アタランタ結果＆スタッツ,