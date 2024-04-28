ブンデスリーガ
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1 - 1
終了
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レアンドロ・バレイロ 29'
フロリアン・カインツ 90' + 5' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

1. FSV マインツ 05 対 FCケルン結果＆スタッツ,