ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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ヨナタン・ブルカルト 47'フィリップ・ムウェネ 51'Brajan Gruda 63'カリム・オニシウォ 88'
パヴェル・カデジャーベク 19'
(HT 0-1) (終了 4-1)

1. FSV マインツ 05 対 ホッフェンハイム結果＆スタッツ,