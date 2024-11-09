ブンデスリーガ
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3 - 1
終了
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李在成 36'ヨナタン・ブルカルト 45' + 3'パウル・ネーベル 54'
セール・ギラシ 40' (pk)
(HT 2-1) (終了 3-1)

1. FSV マインツ 05 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,