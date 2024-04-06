ブンデスリーガ
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4 - 0
終了
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アンドレアスハンチェオルセン 33'Brajan Gruda 60'李在成 80', 84'
(HT 1-0) (終了 4-0)

1. FSV マインツ 05 対 ダルムシュタット結果＆スタッツ,