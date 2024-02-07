ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ヨナタン・ブルカルト 45' + 8'
ロビン・ゴセンス 45' + 13'
(HT 1-1) (終了 1-1)

1. FSV マインツ 05 対 ウニオン・ベルリン結果＆スタッツ,