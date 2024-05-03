J1 リーグ
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3 - 1
終了
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鈴木優磨 50', 62'アレクサンダルチャブリック 66'
Sho Fukuda 85'
(HT 0-0) (終了 3-1)

鹿島アントラーズ 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,