J1 リーグ
team-logo
4 - 0
終了
team-logo
レオ 22', 25'鈴木優磨 42' (pk), 75'
(HT 3-0) (終了 4-0)

鹿島アントラーズ 対 東京ヴェルディ結果＆スタッツ,