J1 リーグ
team-logo
2 - 1
終了
team-logo
アレクサンダルチャブリック 47'鈴木優磨 50'
マルチーニョ 36'
(HT 0-1) (終了 2-1)

鹿島アントラーズ 対 川崎フロンターレ結果＆スタッツ,