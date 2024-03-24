J2 リーグ
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0 - 4
終了
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伊藤翔 3', 33' (pk)カプリニ 42'櫻川ソロモン 76' (pk)
(HT 0-3) (終了 0-4)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 横浜FC結果＆スタッツ,