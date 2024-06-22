J2 リーグ
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3 - 0
終了
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Shota Suzuki 38'藤本憲明 69'Shuntaro Kawabe 84'
(HT 1-0) (終了 3-0)

鹿児島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞFC 対 大分トリニータ結果＆スタッツ,