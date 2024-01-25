AFC アジアカップ
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3 - 3
終了
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チョン・ウヨン 21'李康仁 83'孫 興民 90' + 4' (pk)
ファイサルアブドゥルハリム 51'アリフ・アイマン 62' (pk)Romel Morales 90' + 15'
(HT 1-0) (終了 3-3)

韓国 対 マレーシア結果＆スタッツ,