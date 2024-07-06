J2 リーグ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
矢村健 36', 41' (pk)Kaito Seriu 48'
Seiichiro Kubo 90' + 2'
(HT 2-0) (終了 3-1)

藤枝MYFC 対 水戸ホーリーホック結果＆スタッツ,