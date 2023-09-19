AFCチャンピオンズリーグ1
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3 - 1
終了
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マーティン・アダム 28', 73', 78'
Ryhan Stewart 41'
(HT 1-1) (終了 3-1)

蔚山現代 対 BGパトゥムユナイテッド結果＆スタッツ,