J1 リーグ
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4 - 4
終了
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ルキアン 23', 75'鈴木明人 32', 46'
興梠真三 11'松尾佑輔 55'前田直輝 64'サムエル・グスタフソン 81'
(HT 2-1) (終了 4-4)

湘南ベルマーレ 対 浦和レッズ結果＆スタッツ,