J1 リーグ
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3 - 3
終了
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鈴木明人 14'平岡大陽 42'ルイス・フェリピ 89' (pk)
ルーカスフェルナンデス 6'ラファエル・ラタオ 47'チアゴ 73'
(HT 2-1) (終了 3-3)

湘南ベルマーレ 対 セレッソ大阪結果＆スタッツ,