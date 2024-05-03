J2 リーグ
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4 - 1
終了
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矢島慎也 5'ルーカスブラガ 8'山原怜音 79'松崎快 87'
南野はるみ 24'
(HT 2-1) (終了 4-1)

清水エスパルス 対 栃木SC結果＆スタッツ,