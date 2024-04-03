J2 リーグ
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1 - 1
終了
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ルーカスブラガ 5'
Akito Tanahashi 90' + 2' (pk)
(HT 1-0) (終了 1-1)

清水エスパルス 対 徳島ヴォルティス結果＆スタッツ,