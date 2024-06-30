J2 リーグ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
カルリーニョス 20', 49'矢島慎也 79'
Hiroto Iwabuchi 42'
(HT 1-1) (終了 3-1)

清水エスパルス 対 ファジアーノ岡山結果＆スタッツ,