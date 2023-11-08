AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 1
終了
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ゼカ 66' (pk)In-Sung Kim 90' + 4'
ホセ・カンテ 36'
(HT 0-1) (終了 2-1)

浦項スティーラース 対 浦和レッズ結果＆スタッツ,