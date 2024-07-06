J1 リーグ
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2 - 3
終了
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チアゴサンタナ 62', 74'
田中聡 32'Ishii Hisatsugu 90'ルキアン 90' + 2'
(HT 0-1) (終了 2-3)

浦和レッズ 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,