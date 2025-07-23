J1 リーグ
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4 - 1
終了
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マリウス・クリストファー・ホイブロテン 33'小森ひいろ 45' + 4'関根貴大 71'チアゴサンタナ 90' + 4'
太田修介 77'
(HT 2-0) (終了 4-1)

浦和レッズ 対 湘南ベルマーレ結果＆スタッツ,