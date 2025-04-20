J1 リーグ
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3 - 1
終了
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マテウス・サヴィオ 45' + 8'渡辺凌磨 46'ダニーロ・ボサ 88'
山根陸 59'
(HT 1-0) (終了 3-1)

浦和レッズ 対 横浜F・マリノス結果＆スタッツ,