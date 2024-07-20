J1 リーグ
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3 - 4
終了
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チアゴサンタナ 77'二田理央 81'伊藤敦 90' (pk)
岡村大八 37'鈴木武蔵 45' + 2', 57'駒井善成 51'
(HT 0-2) (終了 3-4)

浦和レッズ 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,