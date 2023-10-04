AFCチャンピオンズリーグ1
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6 - 0
終了
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トゥアンハイファム 9' (og)アレクサンダーショルツ 19' (pk)高橋敏樹 37'関根貴大 65'ホセ・カンテ 70'エカニット・パンヤ 85'
(HT 3-0) (終了 6-0)

浦和レッズ 対 ハノイFC結果＆スタッツ,