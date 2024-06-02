J2 リーグ
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2 - 3
終了
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Riku Ochiai 47', 61'
エジガル・ジュニオ 3', 63'フアン・デルガド 90' + 13' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-3)

水戸ホーリーホック 対 V・ファーレン長崎結果＆スタッツ,