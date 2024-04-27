J2 リーグ
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2 - 3
終了
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大崎航詩 14'Riku Ochiai 83'
大曽根広太 52'Anderson Chaves 63', 87'
(HT 1-0) (終了 2-3)

水戸ホーリーホック 対 藤枝MYFC結果＆スタッツ,