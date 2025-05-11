J2 リーグ
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2 - 1
終了
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S. Teranuma 43'T. Takahashi 90'
石田凌太郎 47'
(HT 1-0) (終了 2-1)

水戸ホーリーホック 対 ブラウブリッツ秋田結果＆スタッツ,