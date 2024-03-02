J2 リーグ
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1 - 2
終了
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Seiichiro Kubo 83'
エドゥアルド・マンチャ 61'Takuto Kimura 69'
(HT 0-0) (終了 1-2)

水戸ホーリーホック 対 ヴァンフォーレ甲府結果＆スタッツ,