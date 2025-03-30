J2 リーグ
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4 - 1
終了
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K. Yamazaki 2'H. Yamamoto 31'津久井匠海 58'草野侑希 88'
K. Tanimura 17'
(HT 2-1) (終了 4-1)

水戸ホーリーホック 対 いわきFC結果＆スタッツ,