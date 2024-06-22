J2 リーグ
team-logo
5 - 0
終了
team-logo
百合 4'小川慶治朗 14', 38'Keisuke Muroi 67'三田啓貴 79'
(HT 3-0) (終了 5-0)

横浜FC 対 ロアッソ熊本結果＆スタッツ,