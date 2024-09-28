J1 リーグ
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1 - 3
終了
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アンダーソン・ロペス 5'
T. Oka 19'K. Tawaratsumida 60'仲川輝人 89'
(HT 1-1) (終了 1-3)

横浜F・マリノス 対 FC東京結果＆スタッツ,