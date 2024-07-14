J1 リーグ
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4 - 1
終了
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天野純 45' + 3'エドゥアルド 52'ホセ・エルバー 71'植中朝日 90' + 6'
知念慶 29'
(HT 1-1) (終了 4-1)

横浜F・マリノス 対 鹿島アントラーズ結果＆スタッツ,