J1 リーグ
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3 - 0
終了
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K. Tanimura 35'ヤン 45' + 2'植中朝日 90' + 4'
(HT 2-0) (終了 3-0)

横浜F・マリノス 対 名古屋グランパス結果＆スタッツ,