AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 4
終了
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西村拓真 17'宮市亮 43'
一森純 8' (og)ゲルソフェルナンデス 37'Hernandes 75', 79'
(HT 2-2) (終了 2-4)

横浜F・マリノス 対 仁川ユナイテッド結果＆スタッツ,