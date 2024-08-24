J1 リーグ
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4 - 0
終了
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アンダーソン・ロペス 49' (pk), 83'加藤レン 73'天野純 90' + 5'
(HT 0-0) (終了 4-0)

横浜F・マリノス 対 セレッソ大阪結果＆スタッツ,