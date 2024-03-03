J2 リーグ
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1 - 3
終了
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奥田晃也 6'
大森渚生 21' (og)ザイン・イサッカ 31'高橋潤哉 36'
(HT 1-3) (終了 1-3)

栃木SC 対 モンテディオ山形結果＆スタッツ,