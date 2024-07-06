J1 リーグ
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3 - 2
終了
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ディエゴ 14'高嶺朋樹 32'戸嶋祥郎 90' + 4'
ディエゴオリベイラ 2'Teppei Oka 86'
(HT 2-1) (終了 3-2)

柏レイソル 対 FC東京結果＆スタッツ,