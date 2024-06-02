J1 リーグ
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5 - 3
終了
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木村勇大 10' (pk), 59'染野唯月 32', 78'見木友哉 43'
荒野拓馬 20'近藤友喜 46'Kosuke Hara 90' + 4'
(HT 3-1) (終了 5-3)

東京ヴェルディ 対 北海道ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌結果＆スタッツ,