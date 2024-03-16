J1 リーグ
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2 - 2
終了
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山田楓喜 8'翁長聖 90'
谷口海斗 32'Motoki Nagakura 69'
(HT 1-1) (終了 2-2)

東京ヴェルディ 対 アルビレックス新潟結果＆スタッツ,